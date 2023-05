Engenheiro de Americana é suspeito de aplicar ‘golpe da Bolsa’ em amigos

Sede da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana - Foto: Polícia Civil / Divulgação

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana instaurou inquérito para apurar denúncias de que um engenheiro, morador do município, teria aplicado o “golpe da bolsa de valores” em ao menos sete pessoas que residem na cidade. Ele também é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso por suspeita do mesmo crime contra moradores de Cuiabá.

Os casos foram denunciados à polícia entre janeiro e fevereiro deste ano. O LIBERAL teve acesso a 10 boletins de ocorrências, sendo sete registrados em Americana e três em Cuiabá. Mas acredita-se que o número de vítimas seja maior. Ao menos três delas levaram o caso também à Justiça.

Levando em consideração somente os boletins aos que a reportagem teve acesso, estima-se um prejuízo de cerca de R$ 700 mil. No entanto, vítimas calculam que o golpe deve ter rendido ao engenheiro de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões.

Entre as pessoas que se dizem enganadas, estão amigos de infância e de faculdade. Quanto às vítimas de Cuiabá, elas foram procuradas pelo suspeito por intermédio de uma amiga em comum que investia há tempos com o engenheiro e tinha retorno. No final do ano passado, no entanto, ela também descobriu que havia sido vítima de um golpe.

O investigado é Fernando Henrique Minetti, de 37 anos. Ele dizia que trabalhava com day trade, uma estratégia de negociação na Bolsa de Valores em que um investidor compra e vende ativos financeiros, como ações, moedas e commodities, em um mesmo dia. O objetivo é lucrar com as pequenas flutuações de preços desses ativos. Segundo o engenheiro, 60% do rendimento mensal seria para o investidor – no caso, as vítimas – e 40%, para ele.

Advogada que representa duas das vítimas de Americana, Vanessa Cezaretto Azevedo entrou com uma ação cobrando a restituição do valor e indenização por dano moral. “O intuito é amenizar o golpe que eles sofreram. Estamos tentando receber de volta todo valor aplicado que eles nunca tiveram acesso, abrindo mão, inclusive, das promessas de juros” afirma.

Vanessa explica que foi feito um pedido de liminar de arresto porque havia indícios comprovados de que o engenheiro poderia fugir do País e de que ele também estaria ocultando os bens. Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo informou que foi instaurado inquérito policial pela DIG e que detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho.

A Polícia Civil de Mato Grosso confirmou boletins de ocorrência de estelionato registrados contra o suspeito por pelo menos quatro vítimas. Também em nota, informou que as investigações são realizadas pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá e no momento não há mais detalhes a serem passados para não atrapalhar o andamento dos trabalhos.

O LIBERAL tentou contato com o engenheiro por meio do telefone celular que consta nos boletins de ocorrência, o mesmo que ele usou para conversar com as vítimas, mas não teve retorno.

Psicóloga perdeu dinheiro que usaria em tratamento de câncer

Uma das vítimas do engenheiro é uma psicóloga de 42 anos, moradora de Cuiabá, em tratamento contra um câncer de mama. Ela confiou R$ 25 mil ao suspeito em novembro do ano passado e disse a ele que poderia precisar de parte do valor em janeiro deste ano para exames.

O engenheiro teria dito que bastava pedir a quantia uma semana antes que ele transferiria, o que não aconteceu. “Estou em remissão [da doença] e semestralmente preciso realizar vários exames, mas como fiquei sem o dinheiro, só fiz os mais simples, pois não tenho plano de saúde”, explicou ao LIBERAL.

Os exames teriam que ser feitos para saber se a doença voltou. “E se voltou, as chances de metástase se tornam altas em pouco tempo”, disse.

A psicóloga diz que já gastou muito tempo indo em delegacia, tentando reaver seu dinheiro.

“Não queria, mas estou perdendo as esperanças. Só investi o dinheiro porque confiei bastante na minha amiga, que também perdeu mais de R$ 100 mil com ele. Achei que o rendimento mensal daria para pagar um plano de saúde. [O dinheiro] Era pouco, mas era meu”, lamenta.