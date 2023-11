Engavetamento trava trânsito na SP-304, em Americana

Um engavetamento envolvendo três veículos travou o tráfego na Rodovia Luiz de Queiróz (SP-304), em Americana, na manhã desta quarta-feira (22). Ninguém se feriu com gravidade.

O acidente aconteceu por volta de 7h30, de acordo com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), no sentido Piracicaba da rodovia.

Ninguém ficou ferido com gravidade no acidente desta quarta – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Por conta do engavetamento, que envolveu um caminhão, uma van e um Honda City, o tráfego ficou lento desde a alça de acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima até o local do acidente, no km 127, antes da entrada para a Rua Cabo Oswaldo de Moraes, em Americana.

Conforme apurou a reportagem, são constantes os acidentes nesse trecho da rodovia.

Segundo informações de um dos motorista, que optou por não se identificar, ele seguia com seu caminhão na faixa da esquerda, quando o tráfego parou devido ao excesso de veículos, perto da entrada para a Rua Dom Pedro.

Na sequência, uma mulher em um Fit também parou, mas foi atingida por uma Van que tentava trocar de faixa. Com o impacto na traseira, o carro acabou batendo no caminhão. A mulher teve apenas ferimentos leves.

Na manhã desta quarta-feira, equipes do DER estavam no local para sinalização do tráfego, aguardando a chegada da PMR (Polícia Militar Rodoviária) para o registro dos fatos.