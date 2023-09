Engavetamento trava trânsito na Rodovia Luiz de Queiroz

Três veículos ficaram danificados, mas ninguém se feriu - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Um engavetamento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, envolvendo três carros, travou o trânsito na manhã desta sexta-feira (1°). Não houve feridos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O acidente aconteceu por volta de 7h40, na altura do quilômetro 126, pouco antes do acesso à Nova Odessa, sentido Piracicaba.

Segundo relatos dos envolvidos, a motorista de um Honda City reduziu a velocidade por conta da morosidade do trânsito, momento em que foi atingida por um Hyundai HB20 e este, por sua vez, foi atingido por um Fiat Palio.

Ainda de acordo com um dos motoristas, um caminhoneiro também colidiu, em seguida, com o Palio, causando um novo impacto ente os veículos envolvidos, mas o motorista do caminhão deixou o local do acidente.

Policiais Militares e Rodoviários estão no local para auxiliar no trânsito, que segundo apurado pelo LIBERAL, causou uma lentidão de ao menos 40 minutos desde o acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima até o local do acidente, no quilômetro 126.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Mais um

Esse é o segundo engavetamento que acontece em menos de 15 dias. Há exatamente duas semanas, no dia 18 de agosto, quatro veículos colidiram no mesmo quilômetro, também sem ferimentos.