Acidente aconteceu próximo ao acesso da Rua Dom Pedro, no Nova Americana; ninguém se feriu

Quatro veículos colidiram na Rodovia Luiz de Queiroz, mas ninguém se feriu - Foto: Paula Nacasaki - Liberal

Um engavetamento envolvendo quatro carros na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, na manhã desta sexta-feira, gerou lentidão no trânsito. Segundo apurado pelo LIBERAL, a colisão aconteceu por volta de 7h15 entre os quilômetros 126 e 127, no sentido Piracicaba.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O congestionamento, segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), ocorreu após a colisão de quatro veículos, um Fiat Argo, uma Ford Courier, um Chevrolet Prisma e uma VW Parati. Ainda segundo a corporação, ninguém se feriu.

No local, a equipe do LIBERAL constatou que o tráfego ficou lento desde a alça de acesso à Avenida Nossa Senhora de Fátima (km 125) até o acesso à Rua Dom Pedro (km 127), no Nova Americana.

PMR orienta o trânsito após engavetamento na SP-304 – Foto: Paula Nacasaki – Liberal

A PMR esteve na rodovia orientando o tráfego e, segundo a companhia, o engavetamento teria sido causado pela morosidade do trânsito.