Engavetamento na SP-304 em Americana deixa trânsito parado

Engavetamento aconteceu sentido Piracicaba e não houve feridos – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou o trânsito lento na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana, na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo apurou o LIBERAL, o acidente aconteceu por volta das 7h, no km 126, sentido Piracicaba. Não houve feridos.

Quatro carros ficaram engavetados e houve ao menos 2 quilômetros de lentidão.

Às 7h20, o aplicativo Wase registrava congestionamento desde o km 126 até as proximidades do acesso a Avenida Cilos. A reportagem do LIBERAL passou pela rodovia e constatou o engarrafamento. Por volta de 7h50, o tráfego fluía dentro da normalidade.