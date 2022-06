Engavetamento na Anhanguera em Americana deixa trânsito lento

Acidente aconteceu sentido interior, no km 129, região do Zanaga, houve apenas uma vítima leve

Veículo ficou destruído após ser atingido por um caminhão - Foto: Divulgação - Polícia Militar Rodoviária

Um engavetamento envolvendo três carros e uma carreta, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana deixou o trânsito congestionado na manhã desta quarta-feira (8), na região do Antônio Zanaga. Houve apenas uma vítima leve.

Segundo informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), por volta de 6h, o caminhão bateu na traseira de um Ford Ka, que perdeu o controle e ficou parado na via da direita. Em seguida, uma van e uma Range Rover colidiram com o Ka que ficou imobilizado na via após o acidente. A colisão ocorreu sentido interior, no KM 129.

Uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Foi necessário a interdição de duas faixas da rodovia e, por volta de 8h, o trânsito já estava normalizado.