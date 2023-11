Engavetamento com três carros provoca lentidão na SP-304, em Americana

Três carros se envolveram em um engavetamento na tarde desta sexta-feira (17), no trecho da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) próximo ao viaduto da Avenida Cillos (km 129), no sentido Rodovia Anhanguera (SP-330). Ninguém ficou ferido. A colisão, entretanto, causou lentidão na pista, que também passa por obras.

Acidente – Foto: Claudeci Junior_Liberal

1 Acidente – Foto: Claudeci Junior_Liberal

O acidente ocorreu por volta de 13h15. Segundo o LIBERAL apurou no local, o motorista de uma Hyundai Tucson relatou que reduziu a velocidade por conta de obras no trecho e, em seguida, foi atingido por um Ford Ka que não conseguiu frear a tempo. Atrás do Ford Ka, uma VW Saveiro também não conseguiu parar.

Por conta do acidente, a pista registrou um congestionamento de cerca de três quilômetros, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária. O trânsito foi liberado por volta de 14h20.