Engavetamento envolvendo três carros causa lentidão na Rodovia Luiz de Queiroz

Segundo o DER, houve uma redução na velocidade do tráfego por conta do excesso de veículos e na sequência a colisão

Acidente aconteceu por volta das 7h no sentido Piracicaba - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Um engavetamento envolvendo três carros deixou o tráfego congestionado na manhã desta terça-feira (17), na SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz), no km 126, em Americana, sentido Piracicaba. Ninguém se feriu.

De acordo com o DER (Departamento de Estrada e Rodagem), o acidente aconteceu por volta de 7h. Houve uma redução na velocidade do tráfego por conta do excesso de veículos e na sequência a colisão, envolvendo os três veículos.

O Liberal esteve no local e constatou trânsito lento desde o acesso na Avenida Nossa Senhora de Fátima até o km 126. Um dos carros envolvidos no acidente foi até a base da PMR (Polícia Militar Rodoviária) registrar o boletim de ocorrência, enquanto os outros veículos permaneceram na rodovia. O local foi sinalizado por uma equipe do DER.

Já do outro lado da rodovia, próximo ao ponto onde ocorreu o engavetamento, um carro parou por falta de combustível e do mesmo modo atrapalhou o trânsito sentido capital.