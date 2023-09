Enfermeiros protestam por melhores condições de trabalho no HM

Manifestantes mostraram cartazes com frases como “sem funcionários” e “a enfermagem do hospital pede socorro”

Um grupo de 15 enfermeiros do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi realizou um protesto durante sessão da Câmara de Americana, nesta terça-feira (19).

Eles reclamaram da falta de funcionários e medicamentos na unidade, gerida pela organização social Santa Casa de Chavantes, contratada pela prefeitura no fim de 2022.

Manifestantes chegaram ao plenário por volta das 14h30 desta terça – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os manifestantes chegaram ao plenário por volta das 14h30, carregando cartazes com frases como “sem funcionários”, “concursados esquecidos no HM” e “a enfermagem do hospital pede socorro”.

Em conversa com o LIBERAL, a técnica de enfermagem Zélia Rade Pereira, 41, contou que os problemas do HM aumentaram após a chegada da Santa Casa de Chavantes.

Ainda segundo ela, foi feita uma reunião no dia 28 de agosto com um representante de enfermagem e com o chefe de RH (Recursos Humanos) da organização social.

Ambos prometeram mudanças, mas dias depois foram desligados da unidade.

Já Dirce Aparecida Cabral, 58, disse que a Santa Casa de Chavantes contratou enfermeiros que estão em sua primeira experiência e não são acompanhados ou orientados por um profissional mais experiente.

Ela também disse que se sente acuada, porque toda vez que reclama de algo o nome dela é levado para a diretoria do hospital.

Em nota, a Prefeitura de Americana afirmou que “as solicitações dos servidores foram recebidas e acolhidas pela Secretaria de Saúde, que está finalizando os estudos de redimensionamento do quadro de servidores que atuam junto à Santa Casa de Chavantes.”

A administração também ressaltou “que não houve desassistência aos usuários da rede SUS (Sistema Único de Saúde) e que “diversas contratações já foram feitas para recompor as escalas e novos funcionários serão contratados.”

Há expectativa de que seja formada uma comissão, composta por servidores do HM e com a participação do sindicato da categoria, para discutir melhorias.

Manifestação repercute e contrapõe vereadores

A iniciativa dos enfermeiros repercutiu durante a sessão da câmara. O vereador Dr. Daniel (PDT) se disse “muito assustado” com o relato dos manifestantes e disse que as “denúncias são graves”, por isso pediu explicações ao secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e aos representes da Santa Casa de Chavantes.

Por sua vez, Marcos Caetano (PL), que integra a base do prefeito Chico Sardelli (PV), afirmou que esteve presente no HM nesta segunda (18) e constatou que algumas denúncias recebidas não procediam. Ele ainda elogiou a pediatria, que “parece um hospital particular de tão bonito”.