Enfermeira é premiada em congresso sobre feridas

Durante o VII Congresso Brasileiro de Prevenção e Tratamento de Feridas, ocorrido entre os dias 31 de outubro e 3 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, o município de Americana foi contemplado com a premiação do projeto “Adote Uma Lesão”, de autoria da enfermeira da Rede Básica de Saúde Fernanda Lapi Mardegan. Dos 52 trabalhos enviados de diversas regiões do país e relacionados com o tema, apenas nove foram premiados.

A enfermeira concorreu com o trabalho denominado “Aprendendo a Necessidade do Cuidado Através da Dor da Amputação: Uma lesão Inicial de Pé Diabético”, embora sua especialização seja voltada para todo tipo de ferida. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Atuando há 16 anos na rede municipal, a enfermeira explicou que o trabalho premiado foi sobre um caso de um paciente, cujo tratamento se deu na UBS do Jardim São Paulo, onde ela trabalha atualmente, e que demonstrou a técnica utilizada e o tempo de cicatrização. “A premiação foi referente ao trabalho apresentado, em que levei o caso de um paciente e pude apresentar como um trabalho científico”, esclareceu.

O Congresso é um evento da Sobenfee (Sociedade Brasileira de Enfermagem em Feridas e Estética) e acontece a cada ano. Trata-se de um congresso científico que tem por objetivo apresentar as novidades sobre as inovações tecnológicas para tratamento de feridas, visando à melhora da cicatrização das feridas e da qualidade de vida dos pacientes.

Para o secretário de Saúde, Gleberson Miano, a premiação serviu como reconhecimento ao trabalho da enfermeira e é também um incentivo para que outros profissionais busquem a melhoria dos atendimentos à população.

“Nós ficamos muito surpresos com os resultados dos curativos apresentados [no trabalho] pela enfermeira. Nós só temos a parabenizar a servidora e incentivar que mais pessoas continuem buscando melhorias para o setor de saúde”, declarou.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.