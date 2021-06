Enfermarias Covid em Americana têm lotação máxima

Número considera a estrutura do Hospital Municipal, Unimed, São Francisco e São Lucas - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As enfermarias dos quatro hospitais de Americana com atendimento para o novo coronavírus (Covid-19) têm lotação máxima nesta quarta-feira (2). Todos os 86 leitos sem respiradores estão ocupados. O número considera a estrutura do Hospital Municipal, Unimed, São Francisco e São Lucas.

Em relação aos leitos com respiradores, a taxa de ocupação está em 89%. Do total de 85 vagas, 76 estão ocupadas. Os nove leitos restantes estão todos no Hospital Municipal.

O número de internados na cidade chega a 162 nesta quarta-feira. O volume é equivalente ao final de março, pico da segunda onda da pandemia. Nesse total, estão incluídos moradores de Americana e de outras cidades da região internados em hospitais da cidade.

Médica na linha de frente da pandemia e que atua na rede particular, Ártemis Kílaris disse ao LIBERAL esta semana que o aumento de internações pegou as equipes de surpresa.

“Um aumento absurdo de uma semana para cá. Desde a semana passada, prontos-socorros lotados, UTIs lotadas. Acho que ninguém mais consegue dizer se é a terceira onda ou se é a segunda ainda. Pegou de surpresa, o Dia das Mães já passou, o reflexo foi depois de 10 dias, e agora está tudo de novo, mas não teve nenhum feriado prévio para justificar. Acho que é o relaxamento mesmo, as pessoas estão saindo, indo em festas, se encontrando”, avaliou na ocasião.

A Vigilância Epidemiológica informou mais 164 casos confirmados do coronavírus nesta quarta, nenhum deles óbito. O quadro geral na cidade está em 19.179 casos confirmados, dos quais 39 estão internados, 759 estão em casa, 17.809 se recuperaram e 572 faleceram.