Enfermaria de Covid-19 do Hospital Municipal de Americana tem 100% de ocupação

A enfermaria da ala Covid do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, registra lotação máxima nesta quinta-feira (6). O espaço tem 30 pacientes internados.

A ala começou a semana com 23 internados, número que se manteve na terça-feira. Na quarta, eram 25 pacientes, número que aumentou para 30.

Os leitos com respiradores do HM têm 65% de ocupação nesta quinta, com 17 pacientes internados e nove vagas livres. A ocupação é a mesma de segunda-feira, mas ao longo da semana chegou a cair para 61%, com 16 internados.

Ocupação geral

A taxa geral de ocupação de leitos com respiradores no município, incluindo a rede pública e privada, está em 80% (de 71 no total, 57 estão ocupados). As enfermarias Covid têm 81% de ocupação (de 74 no total, 60 estão ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 15 no total, 15 ocupados) e 50% sem respiradores (de 16 no total, 8 ocupados).

No Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 10 no total, 10 ocupados) e de 71% sem respiradores (de 14 no total, 10 ocupados).

No Hospital Unimed, a taxa é de 75% de leitos com respiradores (de 20 no total, 15 ocupados) e de 86% de leitos sem respiradores (de 14 no total, 12 ocupados).

Novas infecções

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou 59 casos positivos da doença nesta quinta, nenhum dele óbito. Desse total de confirmações, quais 35 estão em isolamento domiciliar e 24 já se recuperaram.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é de 16.524 casos positivos, sendo 18 internados, 507 óbitos, 427 em isolamento domiciliar, 15.572 recuperados. Há ainda 109 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

