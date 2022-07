Endereço sobre rodas: americanense e esposa atravessam os EUA até o Alaska

Uma casa sobre rodas. É assim que o americanense Gustavo Henrique Martins Prestes, de 36 anos, e a esposa Suelen Cristina Girotto, de 31, estão realizando o sonho de viajar pela América do Norte, desde fevereiro deste ano, junto com Scooby, o cachorro e mascote da família. Eles devem percorrer mais de 30 mil quilômetros pelos Estados Unidos e Canadá em um motorhome até, pelo menos, o fim do ano que vem.

De Americana, do bairro Vila Jones, o economista Gustavo se mudou para o estado de Michigan, nos Estados Unidos, em 2012, após a empresa automotiva alemã em que ele trabalhava transferi-lo. Em 2014, se casou com a namorada, natural de Santa Catarina e também economista, Suelen. No ano seguinte, trabalhando pela mesma empresa, se mudou para a Carolina do Norte, onde permaneceram por cinco anos.

Junto do cachorro Scooby, o casal chegou ao Alaska depois de começar a viagem no sul da Flórida – Foto: Arquivo Pessoal

Em 2020, o casal foi para a Flórida, quando Gus, como é conhecido, começou a trabalhar para uma empresa produtora de peças para barcos. No mesmo ano, ele e Suelen começaram a planejar uma viagem, estilo “mochilão”, para a África e a Ásia. No entanto, a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) obrigou o casal a cancelar os planos.

Foi então que no fim do ano passado Gus e Suelen decidiram que não queriam mais esperar para realizar o sonho da viagem. “Alguns lugares ainda tinham a Covid e não sabíamos quando tudo iria melhorar de vez, então decidimos viajar pela América do Norte de motorhome”, comenta o economista.

– Foto: Arquivo Pessoal

NÔMADES. O sonho também incluía serem nômades digitais, ou seja, trabalharem para empresas que permitissem que o casal pudesse desenvolver suas funções de qualquer lugar do mundo. Em janeiro deste ano, já em preparação para a viagem, Gustavo conseguiu uma vaga na emblemática fabricante de motos Harley Davidson. Suelen manteve o formato remoto na empresa onde trabalha.

A aventura começou em fevereiro, em Key West, o ponto mais ao sul da Flórida. Cinco meses após o início da viagem, o casal percorreu 11,3 mil km. Eles já passaram pelos estados do Alabama, Mississipi, Luisiana, Geórgia, Carolina do Sul e do Norte, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Winsconsin, Minnesota, Dakota do Norte e Montana. No Canadá, passaram por Alberta, Colúmbia Britância e Yukon e, há uma semana, estão no Alaska, o maior e menos povoado estado dos Estados Unidos.

“Foi algo que sonhamos por tanto tempo. Por mais que seja maravilhoso, também passamos por muito perrengue. Sou movido a desafios, e olhar para trás e ver que conseguimos alcançar nossos sonhos é muito legal. Passamos por lugares lindos e isso é muito gostoso, valeu a pena”, diz Gustavo.

O motorhome do casal é para seis pessoas. As refeições são feitas na mesa que vira cama e ainda conta com geladeira e banheiro. As roupas são lavadas em locais de acampamentos, quando param para descansar ou dormir, ou em lavanderias que encontram pelas cidades em que passam.

RETORNO. A previsão de Gustavo e Suelen é encontrar uma casa fixa no fim do ano que vem, mas ainda não sabem em qual estado vão ficar. De acordo com o economista, o Colorado está entre as opções. “A gente volta pelo Canadá e pelos Estados Unidos de novo e não sabemos ainda o que vai acontecer, mas queremos morar agora em uma região de montanhas”, completa Gustavo. Por onde passam, eles colecionam “bolachas” de chope e adesivos de cervejarias para colarem na parte de trás do motorhome.