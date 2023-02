Encontro reúne deputadas e vereadoras de diferentes cidades em Americana

Deputadas e vereadoras de diferentes cidades se reuniram no plenário da Câmara de Americana, nesta sexta-feira (24), para o Encontro das Procuradorias das Mulheres de São Paulo. O evento contou com parlamentares de diferentes ideologias e teve manifestações de apoio para a vereadora americanense Professora Juliana (PT), por conta dos ataques sofridos por ela.

Reunião foi realizada nesta sexta-feira – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Conforme o LIBERAL mostrou no último dia 14, Juliana registrou boletim de ocorrência por ter sido chamada de “próxima Marielle” em um comentário no Facebook, em alusão à vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018. “Você não está sozinha”, afirmou a deputada federal Juliana Cardoso (PT).

A reunião foi organizada por Juliana, que é procuradora especial da Mulher na Câmara de Americana, e pela deputada federal Professora Bebel (PT), procuradora especial da Mulher na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No final do encontro, Bebel falou em reinvidicar a criação de procuradorias da Mulher em todas as câmaras municipais do Estado. A ideia é fazer o pedido por meio de moção direcionada aos presidentes das casas legislativas.

Apesar de ter sido organizada por parlamentares petistas, o evento também atraiu políticas que se classificam como de direita, como Ana Pavão (PL), vereadora de Piracicaba. Ela pregou união entre as mulheres, independentemente de ideologia. “Não podemos deixar que as bandeiras nos separem”, disse.