Encontro de carros antigos recebe seis mil pessoas no CCL

Seis mil pessoas passaram pelo CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana na manhã deste domingo, durante o IV Encontro de Carros Antigos. O evento teve apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana e reuniu 500 expositores. Foi arrecadada mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis, que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Foto: Divulgação

Segundo informações do vereador Thiago Martins, um dos organizadores do evento, a diversidade de modelos expostos chamou a atenção do público e foi um diferencial do encontro deste ano. “Percebemos que o público ficou bem satisfeito. A qualidade e a quantidade de veículos expostos foi muito elogiada. Normalmente, eventos deste tipo recebem principalmente fuscas, mas desta vez foi diferente. Houve uma diversidade grande de marcas. Só de pick-ups, por exemplo, foram vários modelos”. Foto: Divulgação

Na sua avaliação, o evento cumpriu com o objetivo. “Além de oferecer aos colecionadores a oportunidade de mostrarem ao público seus modelos, o evento conseguiu movimentar a cidade e proporcionar lazer à população. Sem contar que foi gratuito e gerou a arrecadação de alimentos”, destacou. Além de modelos antigos e clássicos de carros, a exposição também contou com bicicletas e motos antigas.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Fernando Giuliani, a realização do encontro no CCL reafirma a postura da prefeitura de promover eventos na cidade, oferecendo entretenimento à população e atraindo cada vez mais visitantes para o município.