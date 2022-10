Além do evento social, homenagem à santa inclui ainda missas, batismo e terço

“Casa da Mãe: morada dos filhos”. Esse é o tema escolhido pelo padre da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antonio Zanaga, em Americana, Johnny Artur dos Santos, para a festa religiosa e social da padroeira, que começa neste sábado, 8 de outubro.

“Nos últimos dois anos fomos impossibilitados de fazermos grandes celebrações devido às restrições impostas pela Covid-19. Durante esse tempo, tivemos muitas perdas. Muitos ficaram órfãos, outros sentiram-se perdidos. E a igreja é a casa dos cristãos”, afirma.

Para o pároco, quando falamos “de casa de mãe”, nosso coração se enche de alegria e saudade e sentimo-nos acolhidos e aquecidos, mesmo que estejamos passando por dificuldades.

“Este é o sentido da festa: na Casa da Mãe, somos todos irmãos, que sofrem juntos, mas se alegram juntos e confraternizam, pois temos uma mãe que lá do céu continua olhando por nós e nos protegendo pelos caminhos da vida”.

E para celebrar a padroeira, além da programação social, a paróquia preparou também uma programação religiosa. “Estamos celebrando um novenário [nove dias] litúrgico [missas e terço] em preparação ao dia 12 de outubro”, explica o padre Johnny.

Na data, afirma, será realizada uma celebração do batismo de algumas crianças e a recitação do Santo Terço, além de quatro missas, sendo a primeira delas, meia-noite, depois, 6 horas, 10 horas e, a última, 18 horas, com procissão e coroação da imagem de Nossa Senhora feita pelas crianças.

Segundo o padre, as pessoas que não puderem estar presentes, podem acompanhar a transmissão pelas mídias sociais da paróquia (Facebook e Youtube).