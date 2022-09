Empresários de Carioba vivem recomeço, mas temem novo incêndio em complexo

Empresários que tiveram suas fábricas afetadas pelo incêndio ocorrido no Complexo Industrial Carioba, dois anos atrás, recomeçaram do zero e já retomaram suas produções no local, mas ainda temem um novo incidente como aquele. O Corpo de Bombeiros de Americana apontou que existe, sim, um risco.

Segundo Morgana Bellan, tesoureira da Aspeca (Associação dos Permissionários de Carioba), as chamas atingiram seis empresas. Uma fechou as portas, duas seguem no complexo, no espaço que sobrou, e as outras três precisaram mudar para outro local, de acordo com ela.

As fábricas que continuam no complexo são a Têxtil Fesbar e a Tecidos Pano Branco, dos irmãos Marcelo Bragagnoli, de 44 anos, e Ulisses Moreno Bragagnoli, 42, respectivamente.

Os dois, que trabalham em parceria, perderam R$ 5 milhões no incêndio, entre equipamentos e matéria-prima. À época, as duas empresas, juntas, tinham 35 funcionários. Atualmente, têm 15.

“Dos que estão trabalhando hoje, acho que só um ou dois não era funcionário meu. Quanto aos outros, a gente chamou de volta”, conta Marcelo.

De lá para cá, eles conseguiram recuperar oito de seus 26 teares, o que representa um alívio de R$ 500 mil no prejuízo. Antes, as fábricas possuíam estruturas separadas para depósito, escritório, tecelagem e confecção. Hoje, todos os setores estão juntos em uma área reduzida.

“Não tem o que falar. Tem de batalhar e recomeçar. Não tem muito o que ficar chorando. É só trabalhando e começando de novo”, diz Ulisses.

De acordo com ele, sempre quando há um incêndio nas matas localizadas no entorno do complexo, as lembranças do incêndio retornam. “Eu vejo a fumaça e fico doente ainda. Da cabeça, ainda não saiu não”.

Marcelo também citou o medo de um novo incêndio no local. “O que aconteceu naquele dia foi que o fogo começou, ficou grande, e não tinha ninguém para combater o incêndio. Então, o negócio se alastrou. Se acontece a mesma coisa, vai acontecer de novo outro desastre”.

Empresário fica preocupado quando avista uma fumaça nas matas localizadas no entorno – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

RISCO. O capitão Bruno Gobbo, comandante do Corpo de Bombeiros de Americana, apontou que a preocupação tem fundamento. Segundo ele, no local, existem edificações que não atendem às condições mínimas estabelecidas pelas normas de segurança.

“As normas não são criadas porque alguém quis. A cada grande incêndio, a cada problema que a gente encontra na história da humanidade, as normas vão sendo desenvolvidas”, afirma.

De acordo com o capitão, o Corpo de Bombeiros já notificou a prefeitura e os permissionários e aplicou pena de advertência, após fiscalização realizada no complexo, que pertence ao poder público. Gobbo disse que a corporação deverá fiscalizar o local novamente neste ano e que, caso as irregularidades se mantenham, os responsáveis ficarão passíveis de multa.

A prefeitura, por sua vez, diz ter tomado todas as medidas cabíveis na área afetada pelo incêndio. “Foi contratada uma empresa que realizou todas as intervenções. O local está fora de risco”, comunicou.

Projeto para prevenção e combate de incêndio passa por atualização

Incêndio em Carioba, que é patrimônio histórico, atingiu seis fábricas no local – Foto: Willian Gregio- Divulgação

O projeto elaborado pela Aspeca (Associação dos Permissionários da Carioba) para prevenção e combate de incêndio no Complexo Industrial Carioba passa por uma atualização na Prefeitura de Americana.

A informação foi revelada própria administração municipal. Ainda segundo o Executivo, o projeto segue em desenvolvimento para a posterior regularização das edificações. “É necessário abrir licitação para contratação de empresa para executá-lo”, comunicou a prefeitura.

A existência desse projeto foi noticiada pelo LIBERAL em 2020. O plano tinha um custo estimado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil.

“Quando a prefeitura foi orçar para executar esse projeto, verificou-se que o projeto não retratava a realidade do local. Era um projeto subdimensionado”, diz o capitão Bruno Gobbo, comandante do Corpo de Bombeiros de Americana.

A Aspeca cobra agilidade na execução do projeto. “Precisa ter esse projeto. É de vital importância”, afirma a tesoureira da associação, Morgana Bellan.

O complexo é tombado como patrimônio histórico pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) e pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).