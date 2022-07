Empresários de Americana voltam a pedir mudança na Área Azul

Empresários e comerciantes voltaram a pedir mudanças no funcionamento da Área Azul administrada pela Estapar. Entre as demandas estão um período de tolerância, notificação de multa já no painel do carro e auxílio no aplicativo ou parquímetro. O assunto foi discutido na noite desta terça-feira, na sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Para o empresário Fernando Muterle, a situação pesou no bolso. Ele foi multado 12 vezes no período de um ano. “Sempre participava de reuniões de networking na Rua Primo Picoli e pouco tempo depois já recebia a multa em casa”, afirma.

O vereador Lucas Leoncine (PSDB), que é proprietário de uma papelaria no Jardim Ipiranga, considera que o modelo atual da Área Azul é um fator desmotivador. “Entendo que a rotatividade é importante, no entanto, já recebemos relatos de pessoas que tentaram pagar o estacionamento, não conseguiram e foram multadas”.

Assunto foi discutido em encontro na sede da Acia – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

SUGESTÕES. Alguns comerciantes também defenderam a revitalização do Centro. Segundo Thayana Aguiar, empresária do ramo de publicidade, “a área central está abandonada, é importante fazer ações que motivem a volta dos consumidores, como campanhas, festivais e outros atrativos.”

Já o empresário Marco Antonio Mastroli, que atua no comércio de sapatos, pediu o apoio da Acia em plataformas de vendas on-line. “Hoje, 90% do meu faturamento é pela internet, já tinha começado nesse ramo há sete anos e quando chegou a pandemia (Covid-19) consegui consolidar o que já tinha iniciado”.

O presidente da Acia, Marcelo Antonio Fernandes, disse que todas as sugestões serão estudadas. “Queremos fazer a ponte com os comerciantes para sentir as suas necessidades. Já fizemos uma reunião com prestadores de serviço e em breve iremos ouvir os representantes das indústrias”.

RESPOSTA. Procurada, a Prefeitura de Americana informou que tem atuado em várias ações junto com a Estapar para facilitar a vida dos usuários da Área Azul. Uma delas é a disponibilização da consulta pelo WhatsApp, pelo número (19) 99984-4084, para verificação de autuações.