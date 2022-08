Empresário Zé Braz, da Boutique do Valdir, morre aos 65 anos

O empresário José Braz Uzan, o Zé Braz, faleceu na noite desta terça-feira (30), aos 65 anos, em Americana. Ele foi sócio-proprietário da Boutique do Valdir, loja que existiu por 40 anos no Centro da cidade. O sepultamento foi realizado na tarde desta quarta (31).

Ele faleceu por volta das 22h, após sofrer um infarto. O empresário foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu. O velório e o sepultamento de Zé Braz foram realizados no Cemitério da Saudade, em Americana. Ele deixa dois filhos, Rafael e Juliana.

Empresário Zé Braz tinha 65 anos – Foto: Reprodução / Facebook

A Boutique do Valdir, que era especializada em roupa social masculina, ficava na Praça da Matriz, no cruzamento das ruas Capitão Corrêa Pacheco e Carioba. Zé Braz sempre esteve à frente do setor financeiro do local.

O negócio era tocado pelos irmãos Osvaldir (o Valdir), Osmar e Zé Braz. De acordo com Osvaldir, Zé Braz era uma peça importante para o funcionamento da boutique.

“Agora deixa muita saudade. Sempre foi gente boa, sempre foi ótimo, para ele não tinha tempo ruim”, relembrou.

Sobre a parceria no trabalho, o irmão não pôde deixar de apontar como era bom tê-lo ao lado. “A gente sempre foi amigo, desde que a gente começou e até terminar”, comentou.

“Ele era maravilhoso como patrão, como amigo. Para tudo que a gente precisava, ele estava sempre pronto”, disse a aposentada Maria Teresa Cerbasi Stevanelli, 62, que trabalhou na Boutique do Valdir dos 23 anos até se aposentar, aos 51.

