Empresário Jorge Luiz Marin morre aos 67 anos

O empresário Jorge Luiz Marin, de 67 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (26), no Hospital Vera Cruz, em Campinas, vítima de um câncer. Ele atuava no ramo de calçados e era sócio-proprietário e fundador das lojas Marin Calçados, Sapatopé e Calçadista, todas elas em Americana, além da ProPé, em Sumaré. As lojas não terão expediente nesta quinta-feira (27).

Foto: Arquivo Pessoal

Segundo um dos genros de Marin, Fabio Quinteiro, ele deixa esposa, filhas e netos. “Gostaríamos de falar que ele sempre foi um grande homem, que só deixa boas lembranças e que temos muito orgulho dele”, enalteceu Fabio.

O empresário, natural de Colina (SP), também era irmão do ex-presidente do Rio Branco Tchida Marin e sogro do ex-prefeito de Americana Diego De Nadai, que se manifestou sobre o falecimento na noite desta quarta. “O Jorge sempre foi um exemplo de dedicação e superação, em todos os sentidos. Deixa uma história linda de vida! Exemplo para suas filhas e netos”, destacou Diego, em mensagem enviada ao LIBERAL.

O velório do empresário teria início à 1 hora desta quinta-feira, enquanto o sepultamento será realizado às 14 horas do mesmo dia, ambos no Cemitério da Saudade, no bairro São Manoel, em Americana.