Empresário flagra roubo na própria loja, na Vila Amorim, e ladrões fogem com mercadorias

Um empresário de 38 anos flagrou o roubo de sua loja, na Vila Amorim, em Americana, durante a madrugada desta sexta-feira (28). Como foram surpreendidos, os ladrões fugiram, mas conseguiram levar parte das mercadorias do estabelecimento, como roupas e calçados.

Segundo informações da vítima, citadas no boletim de ocorrência, ele mora nos fundos da loja. Por volta das 2h, ouviu um forte barulho e, ao sair, viu um Fiat Uno e a porta de seu estabelecimento arrombada.

Inicialmente, ele pensou se tratar de um acidente, entretanto, na sequência, viu dois homens retirando as roupas, bonés e calçados e os colocando dentro do carro.

Já os ladrões, ao perceberem a presença do proprietário, entraram no carro e um deles mandou que o comparsa atirasse contra o empresário. O passageiro tentou sair do veículo, mas desistiu, pois o dono da loja pegou um pedaço de madeira e atingiu o para-brisa do carro, que estilhaçou, acertando o rosto dos criminosos.

A dupla fugiu e a vítima chamou a PM, que compareceu imediatamente ao local na Rua Vicente Carvalho. Os policiais fizeram buscas na região, porém, nenhum suspeito foi localizado.

O caso foi registrado como roubo na delegacia de Americana e o caso é investigado pela Polícia Civil.