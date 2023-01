Empresário e professor de Americana ministra palestra nos Estados Unidos

O empresário e professor universitário Fábio Dias ministrou, em dezembro, uma palestra sobre marketing digital no mercado imobiliário em Tampa, cidade localizada na Flórida, Estados Unidos. Nascido em Santa Bárbara d’Oeste e morador de Americana, Fábio foi ao país norte-americano a convite da King & Associates Real Estate, empresa do segmento imobiliário.

Fábio Dias esteve na Flórida para falar sobre marketing digital no mercado imobiliário – Foto: Divulgação

Na palestra, ele destacou a importância da estratégia digital para a ampliação das vendas de imóveis, exibindo cases reais e explicando sobre as ferramentas disponíveis. Graduado em publicidade e propaganda, marketing digital, com MBA em gestão estratégica de negócios, além de mestrado e doutorado em artes visuais, Fábio é diretor da Onze Propaganda.

Além de ministrar a palestra, que contou com profissionais do mercado imobiliário, ele realizou um treinamento com os corretores da empresa estadunidense. Fábio Dias ressalta que, durante o tempo nos Estados Unidos, ficou evidente a qualidade dos serviços brasileiros.

“Foi um experiência incrível, pois além da diferença cultural no ambiente de trabalho, é notória a qualidade dos serviços que oferecemos aqui no Brasil, principalmente em relação às estratégias digitais. Conseguimos aumentar em 558% o número de leads recebidos em 2022, comparado ao ano anterior e isso consequentemente reflete significativamente no faturamento”, disse.

