Empresário é preso após matar inquilino em Americana; motivação seria financeira

Crime aconteceu na casa onde a vítima mora, no Jardim Santana, em Americana

Um empresário, de 31 anos, foi preso na noite deste domingo (5), após matar o inquilino de sua casa, um homem de 40 anos, identificado como Diego Ramon Turin. O crime aconteceu na casa onde a vítima mora, no Jardim Santana, em Americana, e teria sido motivado por uma dívida R$ 8 mil que ambos possuem com um agiota.

Em depoimento à PM (Polícia Miliar) e Polícia Civil, o empresário afirmou que há um tempo vinha sendo ameaçado de morte pela vítima pelo fato de juntos terem uma dívida de R$ 8 mil com um agiota e que o mesmo também estaria intimidando seus familiares, motivo pelo qual registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Ainda de acordo com o empresário, na noite deste domingo, por volta de 22h, ele foi até a casa onde Diego morava, na rua Praça Santos Dumont, onde conversaram e beberam pinga até que, em determinado momento da conversa, houve um desentendimento e o empresário pegou uma faca na pia da cozinha e acertou o pescoço do Diego, que ainda tentou fugir, mas acabou caindo no corredor do imóvel.

Diego chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu ao ferimento e morreu na unidade de saúde.

Ao chegar na residência, a PM encontrou com o autor da facada ainda no local, momento em que ele confessou o crime e foi conduzido ao plantão policial, na Delegacia de Americana, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira.