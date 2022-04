Empresário é feito refém durante roubo em sua casa na Praia Azul

Um empresário de 51 anos e a sua mãe, de 75, foram feitos reféns durante um roubo ocorrido na noite desta terça-feira (29) em sua residência, na Praia Azul, em Americana.

De acordo com informações da vítima, que não quis ter seu nome divulgado, por volta de 22h, ele estava assistindo ao jogo do Brasil, cochilou e quando acordou, deu de cara com quatro assaltantes dentro de sua casa, sendo que dois deles estavam armados. Ainda atordoado, imaginando estar sonhando, ele reagiu ao roubo, mas os ladrões o detiveram com socos, chutes e tentaram enforcá-lo. Depois disso ele foi amarrado.

No momento do roubo, a mãe do empresário também estava no imóvel, os ladrões a trancaram em um quarto e não houve ameaças à ela.

Ainda segundo a vítima, os assaltantes pegaram seus cartões bancários e a senha e passaram para um outro criminoso, que realizou saques em sua conta. A vítima não quis divulgar o valor sacado. O roubo durou ao menos três horas, segundo a vítima.

De acordo com o empresário, para entrar em sua casa, os ladrões renderam seu vizinho e o obrigou a dar acesso pelos fundos do imóvel. Eles pularam o muro e depois entraram pela porta da cozinha que estava destrancada.

O empresário relatou ainda que esta é a segunda vez que a família é vítima de roubo na residência, o outro ocorreu em 2015 e, por esse motivo, após o crime desta terça, eles decidiram se mudar e colocaram a casa à venda.

Um boletim de roubo foi registrado na delegacia de Americana. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito tinha sido identificado.