Empresário é baleado após homem abrir fogo contra bar no Parque da Liberdade, em Americana

Um empresário de 28 ficou ferido após ser baleado na noite deste domingo (31) no Parque da Liberdade, em Americana. Ele estava no bar do qual é sócio, quando uma moto parou em frente ao estabelecimento, o garupa desceu e começou a disparar contra o local. Uma pessoa foi presa.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante o registro da ocorrência, a vítima contou não saber o motivo dos disparos contra seu estabelecimento, localizado na rua do Espigão Mestre. Segundo ele, por volta de 22h, uma moto parou em frente ao local que estava aberto com clientes na calçada e, neste momento, uma pessoa desceu da garupa, abriu fogo contra o estabelecimento e fugiu em sequência.

Ele contou ainda que, com os disparos, os clientes entraram correndo para se abrigarem. Atingido por um dos disparos, o empresário foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não soube informar quem o socorreu.

Após os disparos, a PM (Polícia Militar) realizou buscas pela região até que, na Rua Serra das Palmeiras, no mesmo bairro, localizou dois suspeitos. Ao perceberem a viatura, um deles dispensou uma arma e tentou fugir, mas foi alcançado enquanto que o outro conseguiu escapar.

Questionado, o suspeito negou ter atirado. Ele contou à PM que soube do tiroteio no bar e que foi até o local, porque um amigo seu teria sido ferido. Quanto a arma que foi dispensada, ele disse que encontrou no caminho.

Levado ao plantão policial, o homem de 29 ano foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso irrestrito.

Os disparos e tentativa de homicídio serão investigados por meio de um inquérito policial, conduzido pelo 1° DP (Distrito Policial). Não há informação até o momento sobre o atirador.