Empresário disse que cultivava maconha para evitar ‘biqueiras’

A Polícia Civil encontrou 35 pés de maconha dentro de uma casa do condomínio Iate Clube de Americana. As plantas estavam em uma estufa em um dos quartos da residência. Um empresário de 28 anos foi preso. Ele negou o tráfico e alegou que a droga era para consumo próprio.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A apreensão ocorreu nesta quinta-feira. Investigadores da CPJ (Central de Polícia Judiciária) foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade após receber denúncia de tráfico de drogas.

À Polícia Civil, o empresário disse que é usuário do entorpecente há cerca de quatro anos e que as plantas eram para consumo próprio, negando o crime de tráfico de drogas. Ele explicou que iniciou o cultivo da planta há cerca de um mês para evitar frequentar os pontos de venda de droga.

De acordo com a polícia, a estufa foi montada pelo próprio empresário, que contou ter aprendido na internet como criar a plantação.

Ainda em seu depoimento à Polícia Civil, o empresário contou que já foi detido por posse de droga para uso pessoal, mas negou que ter fornecido a substância para pessoas de seu convívio.

Na abordagem, estava na casa um homem com passagem por tráfico de drogas. Segundo o empresário, ele é funcionário de sua empresa e não tem envolvimento com a estufa. Também negou que tivesse ajuda da companheira no manejo e cultivo da plantação.

O peso total da droga encontrada foi de um 1,6kg. A polícia apreendeu ainda duas porções de maconha, pesando 6 gramas, e um selo que aparentava ser de substância química sintética.

O empresário foi preso em flagrante. Na delegacia, o delegado responsável pelo caso considerou que, mesmo diante da justificativa de consumo pessoal, as circunstâncias afastam o intuito de posse apenas para uso.

A quantidade, as condições pessoais e sociais indicaram, para a polícia, características de venda. O caso foi registrado como descumprimento do artigo da lei de entorpecentes que proíbe cultivar plantas que constituam matéria-prima para preparação de drogas. O empresário passou por audiência de custódia nesta sexta-feira e teve decretada a prisão preventiva.