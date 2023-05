Empresário denuncia negligência e riscos em rua no Werner Plaas, em Americana

Carro caiu em buraco aberto no meio da via, na última quinta-feira; outros problemas também foram apontados

Veículo precisou ser empurrado por trabalhadores - Foto: Reprodução / José Aparecido da Silva

Uma rua no Werner Plaas, em Americana, está tirando o sossego de quem trabalha naquela região. Trata-se da Rua do Marceneiro, alvo de pelo menos três reclamações por parte do empresário José Aparecido da Silva, de 61 anos.

De acordo com ele, semana passada, uma tampa da rede de esgoto quebrou no meio da rua e formou um buraco, onde um carro caiu na última quinta-feita. Na mesma via, segundo o empresário, existe outro buraco há pelo menos dois anos. José, inclusive, afirmou ter feito várias reclamações junto à prefeitura, mas funcionários da administração não apareceram nem para sinalizar a rua para evitar acidentes.

Buraco existe há dois anos, segundo José Aparecido – Foto: José Aparecido da Silva / Divulgação

Outra situação relatada pelo empresário é que, nessa mesma rua, há bastante trânsito de caminhão retirando terra da construção do shopping, deixando a via suja. José mandou fotos e vídeos para o LIBERAL que comprovam as situações. No vídeo, por exemplo, é possível ver funcionários de uma empresa empurrando um carro que caiu em um buraco.

Uma outra cratera está tomada por galhos e folhas, colocados por pessoas que trabalham em empresas localizadas naquela rua, com o intuito de sinalizar, principalmente, para quem transita pela região no período noturno.

Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos foi ao endereço e efetuará o trabalho na próxima semana. A administração garantiu ainda que o buraco será sinalizado pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).