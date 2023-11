Empresária de Americana é presa após resgatar cão perdido e pedir dinheiro para devolvê-lo

Mulher entrou em contato com vítima, mas acabou sendo detida pela polícia pelo crime de extorsão

Uma empresária de 44 anos foi presa por extorsão em Americana, nesta quarta-feira (22), após pedir dinheiro para devolver um filhote da raça spitz alemão que havia fugido.

Segundo relatos da vítima no boletim de ocorrência, seu cachorro havia escapado de casa, no bairro São Domingos, em Americana, na última segunda-feira (20). Após a fuga, ela fez publicações nas redes sociais sobre o filhote desaparecido, que tem sete meses, com fotos e telefone para contato.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com o relato, nesta quarta, uma empresária entrou em contato com a vítima afirmando que uma amiga havia encontrado o cachorro e levado para a casa, em Limeira. Na sequência, a mulher cobrou o valor de R$ 1,5 mil para devolver o animal.

Ao se sentir ameaçada, a dona do cachorro chamou a PM (Polícia Militar), que foi até a casa da empresária, também moradora do São Domingos. Todos foram levados ao plantão policial, onde a empresária admitiu que havia feito o pedido do dinheiro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Mais tarde, policiais civis foram até a casa da empresária e encontraram o cachorro. Levada novamente ao plantão policial, a mulher foi presa em flagrante por extorsão.