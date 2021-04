Empresa que fornece médicos ao HM não vai renovar contrato

Segundo a direção do hospital, a contratada Hygea optou por deixar o município - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

No pior momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o contrato com a empresa terceirizada que fornece médicos e profissionais da enfermagem para atendimento da doença no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, não foi renovado. Segundo a direção do hospital, a contratada Hygea optou por deixar o município.

O contrato se encerra no próximo dia 15. A prefeitura garantiu que não haverá desassistência aos pacientes e que o atendimento será resposto até essa data, mas não especificou como fará a contratação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Lamentamos que em um momento como a atual pandemia, a empresa tenha optado por deixar o município. Apesar de inoportuno, é um direito da contratada, mas a prefeitura tranquiliza a população, pois não haverá desassistência ou prejuízo no trabalho do HM, única instituição SUS do município, e até o fim do contrato o atendimento será reposto”, disse a prefeitura.

A reportagem procurou a empresa nesta sexta, mas a Hygea informou que só iria comentar na próxima segunda.

No início de março, quando a pandemia começou a recrudescer e a sobrecarga no sistema de saúde apresentou os primeiros sinais, o Hospital Municipal contratou mais 13 profissionais junto à Hygea para reforçar o atendimento na ala do coronavírus.

Na ocasião, o setor Covid-19 passou a contar com nove enfermeiros, 55 técnicos em enfermagem e seis médicos. A prefeitura foi questionada, mas não informou o atual quadro de funcionários fornecidos pela Hygea à ala Covid-19.

Diante do momento mais crítico da pandemia na cidade, com recordes de mortes e internações, o Hospital Municipal tem corrido contra o tempo para abrir novos leitos intensivos e garantir o atendimento. Em um mês, os leitos com respiradores saltaram de 17 para 26 no HM, mas as internações de pacientes graves têm rapidamente lotado as novas vagas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

VAGAS. Cinco leitos foram abertos no dia 3 de abril, mas no dia 7 já havia apenas uma vaga disponível. Nesta sexta, havia cinco leitos de UTI vagos e taxa de ocupação estava em 81%. Já a enfermaria Covid-19 tinha todos os 30 leitos ocupados e mais quatro pacientes em leitos de retaguarda.

O município já possuía um contrato com a Hygea para gestão do PA (Pronto-Atendimento) do Antonio Zanaga e para fornecimento de médicos para o pronto-socorro geral do HM.