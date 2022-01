Empresa paga salários atrasados de enfermeiros que atuam no HM

O Instituto Innovare pagou nesta quarta-feira (12) os salários atrasados dos enfermeiros e técnicos de enfermagem terceirizados que atuam no pronto-socorro do Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, em Americana.

Os profissionais começaram a trabalhar em 5 de dezembro e deveriam ter recebido o primeiro salário em 7 de janeiro. No último dia 10, no entanto, eles receberam um comunicado da empresa, que afirmava que o pagamento só deveria ser feito no dia 26. O atraso dos salários foi noticiado na edição desta quarta-feira do LIBERAL.

Uma das funcionárias entrevistadas pela reportagem confirmou o pagamento. “Começou a ser pago pela manhã e até o meio-dia, caiu o salário de todo mundo”, disse.

A empresa também enviou nota informando sobre o acerto dos atrasados. “Estamos realizando o pagamento no dia de hoje [nesta quarta-feira]. Alguns colaboradores já receberam e outros estão em processamento, com finalização prevista até às 14 horas”, trouxe o texto.

Os enfermeiros e técnicos em enfermagem foram contratados para atuar no pronto-socorro do hospital, no lugar dos profissionais concursados, que foram remanejados para outros setores da instituição.

A prefeitura informou ao LIBERAL, em dezembro do ano passado, que no lugar de 51 concursados entrariam 116 enfermeiros e técnicos. O Instituto Innovare foi contratado com dispensa de licitação por se tratar, segundo a administração, de medida emergencial para atender apontamentos feitos pelo Coren (Conselho Regional de Enfermagem) sobre o déficit de profissionais.

“O déficit de profissionais de enfermagem tem se constituído em um dos maiores problemas para o bom funcionamento dos fluxos e processos da assistência aos pacientes”, justificou o governo municipal na época. O contrato com a empresa tem validade de 90 dias e investimento mensal de R$ 709 mil.