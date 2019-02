Empresa erra outdoor da prefeitura de novo

Pela segunda vez, outdoors com logo da Prefeitura de Americana foram publicados com um “xxx” no lugar do número do documento que viabilizou a publicação do material. A reportagem identificou ao menos três com esse erro – dois próximos ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e um junto à quadra de esportes do Jardim São Pedro.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A publicidade não teve custos para o município e foi viabilizado em parceria com a construtora Labutare, responsável pelo projeto do Residencial Balsa, empreendimento de interesse social. Em setembro do ano passado, oito outdoors já haviam sido instalados pela empresa com o mesmo erro.

Segundo a prefeitura, a referência ao processo administrativo que viabilizou a parceria não é exigência legal. Já a divulgação do gasto com a publicidade é obrigatória. “Naquela ocasião (em setembro) foi feita a retificação. É possível que a agência que elaborou o material tenha repetido a arte incorretamente, encaminhamos novamente um pedido de retificação”, explicou o município.

A reportagem entrou em contato com a Labutare, mas o responsável não se encontrava e não respondeu ao contato.