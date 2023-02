Empresa diz que tomógrafo do Hospital Municipal voltou a funcionar

O novo tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, voltou a funcionar nesta terça-feira, segundo a Imex Medical Group, empresa fabricante do equipamento.

No entanto, o tomógrafo ainda não tem funcionado a todo vapor, pois passa por análises, que vão durar até oito dias. Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 19, o tomógrafo estava indisponível, mas a prefeitura não informou o que tinha acontecido com o aparelho.

Novo tomógrafo do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Nesta terça, em nota ao LIBERAL, a Imex informou ter orientado o HM a desligar o equipamento no dia 3, como forma de prevenção após a equipe de suporte técnico da empresa identificar instabilidades na rede elétrica que abastece o tomógrafo.

O problema, de acordo com a Imex, poderia danificar o aparelho. A empresa comunicou que, em busca de uma solução, contratou uma empresa terceirizada para a realização de testes na rede elétrica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A previsão é concluir o trabalho de testes de abastecimento de energia no equipamento em até oito dias e, após esse período, o hospital deverá ajustar o problema de forma definitiva para retomada na rotina de seus exames”, apontou.