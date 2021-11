Empresa diz que alça de viaduto em Americana fica pronta só em abril de 2022

A alça do Viaduto João Batista de Oliveira Romano, em Americana, será entregue em abril de 2022, segundo a empresa Caprem, responsável pela execução do serviço. Se confirmado, a obra será concluída com quase três anos de atraso, já que a previsão inicial era julho de 2019.

Em entrevista ao LIBERAL, a empresa informou que atualmente está sendo feita a troca dos neoprenes (material de borracha que possibilita a movimentação natural de elementos estruturais), finalização do aterro e muro em terra armada (estrutura de contenção flexível) e nivelamento com o viaduto.

Viaduto foi inaugurado há 25 anos, com duas alças inacabadas – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

As obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, que inclui a alça de acesso ao viaduto, foram anunciadas durante a gestão do ex-prefeito Omar Najar (MDB), em outubro de 2018, com expectativa de entrega em julho do ano seguinte.

De lá para cá, a data para conclusão da obra já foi adiada ao menos cinco vezes, incluindo a última previsão pela empresa Caprem, para abril do ano que vem. No mês de agosto, em resposta a um requerimento do vereador Léo da Padaria (PV), o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves disse que o recape havia sido concluído e estava programada a execução da laje, com previsão de entrega da obra em novembro de 2021.

Nesta terça-feira, a Caprem informou que duas situações atrasaram a entrega da alça de acesso do viaduto. A primeira delas foi a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que segundo a empresa, dificultou a mobilização de recursos para a execução do serviço. E um problema com fornecedor, que obrigou a substituição do mesmo, causando atraso por conta de novo processo de cotação, elaboração de contrato e agenda.

A alça é uma aposta para aliviar o tráfego entre as avenidas Bandeirantes e a Abdo Najar. Quando ficar pronta, a via vai facilitar a vida do motorista que dirige pela Bandeirantes e quer chegar à Abdo Najar, segundo a projeção. Ao passar sob o Viaduto Amadeu Elias, o condutor seguirá reto.

A ideia é que a medida também desafogue o trânsito no sentido contrário, já que o movimento se complica em horários de pico para quem deixa o viaduto sentido região do bairro Colina.

O viaduto foi inaugurado há 25 anos, com duas alças inacabadas. A que a prefeitura retomou é a alça da direita, sentido Colina/Abdo Najar. A obra teve início em 2018, com o prolongamento da Avenida Bandeirantes a partir do campo do Torino.