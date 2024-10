Empresa desativada de Americana é alvo de furto de fios duas vezes em menos de 10 dias

Suspeito foi preso com cerca de 50 quilos de fios após denúncia de moradores

Em menos de 10 dias, uma empresa desativada no bairro Brieds, em Americana, foi duas vezes alvo de furto de fios. No caso mais recente, nesta quarta-feira (9), um homem invadiu o local e fugiu com 50 quilos de fios de cobre, mas foi preso pela Gama (Guarda Municipal de Americana) logo após o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, moradores acionaram os guardas municipais, por volta de 0h30, e denunciaram o crime, que estaria ocorrendo naquele momento em um imóvel na Rua Timbiras.

Os guardas se dirigiram imediatamente ao local, onde encontraram o suspeito carregando 50 quilos de fios de cobre.

Ao ser indagado, ele confessou que encontrou os fios já cortados e por isso os pegou.

Já na delegacia de Americana, o responsável pela empresa de produção de plástico, que está desativada, confirmou que os fios seriam dos maquinários da indústria e relatou ainda que a empresa já foi alvo do mesmo crime no dia 1º deste mês.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por furto e os fios foram devolvidos ao proprietário da empresa.