Empresa de tecnologia vai gerar até 100 empregos em Americana

A NW Softwares, empresa de tecnologia com sede na Cidade Jardim, em Americana, anunciou nesta quarta-feira a construção de um novo prédio. Serão investidos R$ 3,5 milhões para transferir a empresa ao Terramérica, numa operação que deve gerar entre 90 e 100 empregos diretos.

A empresa atua na área de programas de gestão, conhecida no mercado como “ERP”. A demanda pelos produtos oferecidos pela NW vem crescendo, principalmente, na indústria, em setores como o químico, plásticos e metal-mecânico.

“A gente vem crescendo continuamente e a estrutura atual está limitada em termos de espaço. Buscamos os incentivos do município e vamos fazer essa expansão”, explica o CEO do grupo, Marcelo Alves Corrêa.

A expectativa é de que as obras da nova sede comecem ainda este ano. “Estamos só aguardando a aprovação do projeto”, ressalta.

Sobre os empregos a serem criados, o diretor admite dificuldades na contratação de mão de obra para o setor, mas ressaltou que tem tido sucesso com a busca por profissionais por meio das redes sociais.

“A área de programação, desenvolvimento de softwares, realmente é muito difícil de conseguir profissionais, mas tem uma boa remuneração. Temos anunciado as vagas nas redes sociais e conseguido fazer o processo seletivo, mas o espaço atual limita muito as contratações.”

INCENTIVOS. Um decreto do prefeito Chico Sardelli (PV) concedeu ao grupo incentivos fiscais previstos lei, como a isenção de IPTU e ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), a alíquota mínima de ISS (Imposto Sobre Serviços) e o desconto no mesmo imposto para as obras.

Os benefícios fazem parte do i9 Americana – Programa Municipal de Incentivo à Inovação e Tecnologia. Além dos incentivos diretos, o programa beneficia empresas que invistam nos ecossistemas de startups e que se instalem em Americana.