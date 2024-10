Empresa de bets que terá sede em Americana é autorizada a operar pelo governo federal

Empresa terá sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana - Foto: Arquivo / Liberal

A empresa de apostas online Big Brazil Tecnologia e Loteria, atualmente alocada em São Paulo e que está construindo uma nova sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, em Americana, foi autorizada pelo governo federal a operar no País. A instituição aparece em uma lista publicada pelo Ministério da Fazenda nesta terça-feira (1º) junto a outras 88 bets.

A habilitação, entretanto, é temporária. O ministério ainda irá analisar as documentações das empresas e verificar se estão de acordo com as determinações de portarias federais. Em dezembro deste ano, uma nova lista será divulgada com as instituições que receberão a concessão definitiva.

Esse é o primeiro passo a ser cumprido pelas bets que desejam funcionar legalmente a partir de 2025. As plataformas que não foram elencadas pelo ministério já são consideradas ilegais e estão proibidas de oferecer apostas.

Além disso, essas empresas não autorizadas terão os seus sites e aplicativos retirados do ar pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) a partir de 11 de outubro — de 500 a 600 sites deverão ser bloqueados, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Até lá, os apostadores poderão sacar os valores depositados.

Para descobrir qual site de apostas online está autorizado ou não a funcionar, é necessário checar a lista divulgada no site da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (lista em PDF) a qual pode ser baixada aqui .

Nova sede

Conforme matéria exclusiva do LIBERAL publicada em julho deste ano, a Big Brazil, que operará no País com o nome da marca norte-americana Caesars Sportsbook, está investido R$ 10 milhões em uma nova sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, em Americana.

O local deverá ter 303 m² e contará com setores de tecnologia, call center, atendimento ao cliente e financeiro. De acordo com o CEO da Big Brazil, André Feldman, o prazo para conclusão é até agosto de 2025, mas a intenção é a estrutura seja terminada ainda neste ano.

A expectativa é de geração de 70 empregos diretos, com média salarial de R$ 5 mil, e 140 indiretos. Os profissionais deverão atuar nas áreas de TI (Tecnologia da Informação), comunicação e financeira. O faturamento previsto é de R$ 25 milhões por ano.

Todo o projeto foi aprovado pela prefeitura, que concedeu um benefício fiscal à empresa. A administração fixou em 2% a alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) à Big Brazil. Essa é a menor porcentagem possível a ser cobrada sobre os serviços da instituição.

A reportagem apurou que o Executivo americanense espera arrecadar R$ 500 mil por ano com o imposto, o que ajudaria no desenvolvimento do município.

André Feldman acredita que nova sede em Americana pode ficar pronta ainda neste ano – Foto: Big Brazil/Divulgação

Segundo Feldman, a autorização do Ministério da Fazenda foi um “primeiro passo vencido” e cumpre um requisito estabelecido pela prefeitura para conceder o benefício fiscal.

“É uma segurança para a gente, para a população e para a prefeitura, que deu um benefício fiscal para uma empresa séria e não essas maluquices que a gente vê por aí. As obras, as licenças, tudo isso são degraus que vão contribuindo para a credibilidade da marca. Esse é um mercado no qual a credibilidade é muito importante”, comentou.

Atualmente, a Big Brazil gerencia um mundial de pôquer no Rio de Janeiro e tem a licença da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro). A intenção da instituição é atuar em duas frentes: a primeira em licitações de loterias criadas por municípios e estados — regulamentadas pelo governo federal neste ano — e concedidas à iniciativa privada, e a segunda em um projeto próprio, com criação de aplicativo para apostas.