Empresa de apostas online vai investir R$ 10 milhões em nova sede em Americana

A empresa de apostas online Big Brazil Tecnologia e Loteria, que atualmente está alocada em São Paulo, vai investir R$ 10 milhões em uma nova sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, em Americana. A expectativa é que sejam criados 70 empregos diretos e 140 indiretos, com faturamento anual estimado em R$ 25 milhões.

Segundo apurou o LIBERAL, o projeto já foi aprovado pela prefeitura, mas também depende da instituição ser habilitada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, do governo federal, para operar nacionalmente no mercado de apostas.

Empresa terá sede na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana – Foto: Arquivo / Liberal

Nesta quarta (31) foi publicado no Diário Oficial de Americana um decreto que fixa em 2% a alíquota do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) – a menor possível – à Big Brazil. Essa é a menor porcentagem possível a ser cobrada sobre os serviços da empresa.

A reportagem apurou que a prefeitura espera arrecadar R$ 500 mil por ano com o imposto, o que ajudaria no desenvolvimento do município.

Já a solicitação de habilitação ao órgão federal foi realizada no último dia 26 e, se aprovada, a companhia poderá atuar no ramo assim como empresas como Betano, Superbet, Rei do Pitaco e Sportingbet.

“Nós somos de Americana. Quando você faz um projeto que é online, virtual, tanto faz onde você está instalado, porque o tipo de infraestrutura é diferente de um negócio físico. Americana tem uma infraestrutura muito boa em tecnologia para instalar uma bet e tem a vantagem da qualidade e do custo de vida, com profissionais qualificados na área de TI (Tecnologia de Informação)”, disse André Feldman, CEO da Big Brazil.

“A gente queria montar esse projeto em São Paulo, onde empresas dessa área pagam 2% de ISSQN. Lá é lei. Aqui ainda não tem essa lei, mas conseguimos por meio do Promaie [Programa de Incentivo ao Investimento Empresarial] esse benefício”, completou.

Ainda de acordo com Feldman, a intenção da empresa, que atualmente gerencia um mundial de pôquer no Rio de Janeiro, é atuar em duas frentes: a primeira em licitações de loterias criadas por municípios e estados — regulamentadas pelo governo federal neste ano — e condidas à iniciativa privada.

A segunda em um projeto próprio, com criação de aplicativo para apostas. Em ambas as situações as pessoas poderão apostar em competições esportivas.

No caso do aplicativo próprio será necessária a aprovação do ministério para atuar nacionalmente. Segundo Feldman, se isso não acontecer, a empresa seguirá participando do gerenciamento de loterias vinculadas a órgãos públicos.

Mas, caso seja habilitada, a Big Brazil tem o licenciamento para operar a marca norte-americana Caesars Sportsbook, portanto, este deverá ser o nome utilizado pela bet no País. A Caesars já funciona na área de apostas esportivas nos Estados Unidos e pertence a um conglomerado que gerencia cassinos e hotéis.

Na semana passada, a empresa realizou uma prova da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), buscando já iniciar as suas atividades no Estado do Rio de Janeiro, o que deverá acontecer em outubro deste ano. A oficialização da contratação se dará no dia 8 de agosto.

“A gente vai participar dos processos de contratação de todas as loterias municipais e estaduais. Inclusive, a gente está tentando convencer a Prefeitura de Americana fazer a sua própria loteria”, apontou Feldman.

Em Americana funcionará a central da companhia, em um prédio empresarial na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O local deverá ter 303 m² e contará com setores de tecnologia, call center, atendimento ao cliente e financeiro, sendo que a estrutura deverá ser montada em até 12 meses – embora a intenção é que esteja pronta ainda neste ano.

A expectativa é de geração de 70 empregos diretos, com média salarial de R$ 5 mil, e 140 indiretos. Os profissionais deverão atuar nas áreas de TI (Tecnologia da Informação), comunicação e financeira. O faturamento previsto é de R$ 25 milhões, por ano.