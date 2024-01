Empresa de Americana tem prejuízo de R$ 26 mil ao cair no golpe do falso boleto

Uma empresa de Americana, do bairro Nova Americana, perdeu R$ 26,7 mil ao cair no golpe do falso boleto. Os valores foram pagos no último dia 3, entretanto, o estelionato só foi percebido nesta quarta-feira (24), quando a empresa recebeu uma cobrança pela falta de pagamento de sua fornecedora.

Um representante da empresa esteve na delegacia para registrar a ocorrência e afirmou que sempre compra materiais de uma indústria e que o pagamento, na maioria das vezes, é feito por boleto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Como é habitual, no dia 3 deste mês, ele quitou dois boletos, um no valor de R$ 13.990,40 e outro de 12.720,63, totalizando R$ 26.711,63, apesar disso, nesta quarta-feira, recebeu uma cobrança da sua fornecedora.

Ao explicar que o valor já foi pago, a empresa parceira comprovou que os valores estavam em aberto e explicou que ele possivelmente poderia ter caído no golpe do falso boleto.

O representante foi conferir os documentos e constatou que os boletos pagos estavam em nome de duas mulheres e não no da empresa fornecedora. Diante dos fatos, ele procurou a delegacia de Americana e um boletim de estelionato foi registrado.

As investigações serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial) da Polícia Civil.

Grande prejuízo

Quem também somou um alto prejuízo com o pagamento de falso boleto foi a Câmara de Americana em fevereiro do ano passado. Com o golpe, o legislativo perdeu R$ 38 mil. O pagamento deveria ter sido feito à empresa responsável pela instalação do piso elevado no plenário, entretanto, o documento era falso.

O caso foi parar na justiça e há atualmente uma disputa entre a empresa e a Câmara de Americana para o recebimento dos serviços prestados.