Empresa de Americana doa todo estoque de máscaras para comunidades carentes

A empresa Arte Digital em Tecidos, localizada no São Manoel, em Americana, resolveu doar todo o seu estoque de máscaras para comunidades carentes do município.

De acordo com a empresa, foram cerca de 1.200 máscaras distribuídas nas regiões mais pobres da cidade, como Monte Verde, Roseli Nunes e Antônio Zanaga.

Segundo Jefferson Quintal, 37 anos, proprietário da empresa, no ano passado as vendas de máscaras chegaram a um pico durante o início da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e depois começaram a cair.

Máscaras foram distribuídas gratuitamente em comunidades carentes – Foto: Divulgação

“Muitos autônomos conseguiram uma renda daí [confecção de máscaras] e não tivemos mais saída dessas máscaras estampadas, que ficaram em nosso estoque”, explicou.

Parte do estoque também foi doado para ajudar na renda de costureiras, uma vez que o tecido sublimado é totalmente personalizado, proporcionando uma infinidade de possibilidades de estampas.

“Sabendo do colapso que está havendo no sistema de saúde e na economia do mundo, não medimos esforços para fazer nossa parte na contenção do avanço da pandemia”, afirmou Jefferson.

“Como ninguém estava esperando essa nova onda do Covid-19 nesse momento, resolvi, por sensibilidade humana, em doar o estoque para famílias carentes ao invés de vender, além de também ajudar as costureiras autônomas”, concluiu.