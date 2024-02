Empresa contratada para merenda escolar em Americana inicia trabalhos dia 6

A Ômega Alimentação, empresa que ficará responsável pela merenda escolar nas 49 unidades municipais de ensino de Americana, começa suas atividades na próxima terça-feira (6), nas escolas de ensino fundamental.

No dia seguinte, a terceirizada inicia os trabalhos nas unidades de educação infantil. O cronograma foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação nesta quinta-feira (1º).

Representantes da empresa estiveram na Secretaria de Educação para uma reunião de planejamento – Foto: Beatriz Costa/Prefeitura de Americana

Cozinheiros e ajudantes participarão de capacitações realizadas em três turmas, no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Octávio César Borghi, na Cidade Jardim. A cozinha da unidade passou por manutenção completa e recebeu novo gesso, lixamento e pintura das paredes durante o período de férias escolares. O abastecimento dos alimentos ocorrerá entre os dias 6 a 9.

A empresa vai fornecer diversos gêneros alimentícios estocáveis, como arroz branco e integral; feijão carioca e preto; aveia; cereal matinal sem açúcar; iogurte com polpa de frutas, diet, sem lactose e à base de vegetais; leite comum e sem lactose; macarrão comum, integral e sem glúten, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.

“Seguiremos adotando o cardápio desenvolvido pelas nutricionistas da rede municipal de Educação com o objetivo de fornecer refeições com alto valor nutricional e que contribuam para o desenvolvimento de nossos alunos”, disse o secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, via assessoria de imprensa.

A prefeitura vai pagar R$ 23,9 milhões à Ômega, pelo período de um ano. Até então, as refeições consumidas pelos alunos eram preparadas exclusivamente por servidores municipais, que, a partir da próxima semana, atuarão em conjunto com os funcionários da empresa, contratada por meio de licitação.

Disputa judicial

Em agosto do ano passado, o processo licitatório chegou a ser suspenso pela 3ª Vara Cível de Americana, após ação popular movida pelo advogado Wilson Gomes.

Na avaliação do juiz Marcio Roberto Alexandre, os questionamentos feitos pelo autor, principalmente no que se refere aos recursos a serem utilizados para o pagamento do serviço, “revestem-se de razoabilidade”.

O magistrado argumentou que, devido à possibilidade de lesão ao erário, havia a necessidade de uma “análise mais aprofundada” sobre a legalidade da licitação.

Porém, no mesmo mês, a 7ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou um recurso da prefeitura e autorizou a retomada do processo licitatório.

O desembargador Fernão Borba Franco apontou que, com a suspensão, existia o risco de os alunos, por ausência de contrato válido, ficarem sem merenda no ano letivo de 2024.