Emprega FAM reúne 700 vagas de emprego em Americana

A FAM (Faculdade de Americana) realiza, na próxima segunda-feira (30), a quinta edição do Emprega FAM, feira de emprego promovida pela instituição em sua própria sede. Neste ano, o evento pretende reunir 700 vagas para trabalho, divididas entre empresas, agências de recrutamento e seleção, além do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana e da Central de Estágio da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Totalmente gratuita, a feira terá início às 8h e encerramento às 17h. A entrada será pela portaria 1, localizada na Avenida Unitika, e o estacionamento da mesma estará liberado para uso. Participantes interessados devem comparecer ao local com currículo impresso e documentos pessoais.

Última edição do evento foi realizada em 2019 – Foto: Divulgação

Ao todo, 12 empresas participarão do evento. Serão oferecidas vagas nas áreas de limpeza, produção, consultor comercial, ajudante geral, mecânico, montador, instalador elétrico, programador CLP, projetista elétrico, técnico em segurança do trabalho, vendedor, assistente de marketing, representante comercial, entre outras.

“Durante todo o ano, a FAM recebe empresas que realizam processos de seleção e, a partir desta situação, decidimos reunir essas empresas, além das agências de recrutamento que já são grandes parceiras da faculdade, para voltarmos com a realização do Emprega FAM, que já ajudou muitas pessoas de Americana e região”, disse Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para os estudantes de graduação, haverá a possibilidade de inserção no mercado de trabalho através da Central de Estágios da Acia, desenvolvida em parceria com o Instituto de Talentos. Os estagiários contratados pelo programa passarão serão acompanhados durante o tempo de contrato. Mais informações podem ser consultadas através do e-mail centraldeestagio@acia.com.br.

A feira de 2023 marcará o retorno do Emprega FAM após três anos de inatividade, por conta da pandemia de Covid-19. Na última edição, em 2019, 6 mil pessoas foram até o local no dia do evento. Interessados podem obter maiores informações sobre o Emprega FAM através das redes sociais da faculdade ou do site fam.br.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.