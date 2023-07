Emprega Americana terá incentivo ao jovem aprendiz e primeiro emprego

O Emprega Americana, evento de empregabilidade que acontece no próximo sábado (29), das 9 às 15 horas, na câmara, terá um espaço para jovens aprendizes e aqueles que procuram ingressar no mercado de trabalho. A ação, realizada pela Prefeitura de Americana e câmara, será feita em parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

Evento no próximo sábado terá um espaço para quem procura entrar no mercado de trabalho – Foto: Marcelo Camargo /Agência Brasil

Ao todo, o evento terá mais de mil vagas, em funções como analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD e ajudante de tecelagem.

“Conseguir o primeiro emprego é, muitas vezes, uma tarefa desafiadora pela falta de experiência. Mas existem várias maneiras de aumentar as chances de se inserir no mercado de trabalho, como a elaboração de um currículo claro e objetivo, usar redes de contato e se preparar adequadamente para entrevistas”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“No caso do Jovem Aprendiz, o objetivo é montar uma estrutura que ofereça informações para os jovens que ainda estão estudando e querem adquirir experiência profissional e desenvolver habilidades específicas em suas respectivas áreas”, completou. Os interessados em participar não precisam realizar inscrição prévia, basta comparecerem ao local no dia.

A organização estima que passem pelo evento entre 2 mil a 4 mil pessoas. A câmara fica na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, número 1.835 , no Jardim Miriam.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani