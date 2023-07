Emprega Americana oferece vagas em 45 empresas neste sábado

A Prefeitura de Americana realiza neste sábado, das 9h às 15h, no prédio da câmara, o Emprega Americana – feira que oferecerá mais de mil vagas de emprego para concorrência. Ao todo, 45 empresas integrarão o evento, que também contará com espaço para jovem aprendiz e primeiro emprego. A expectativa é de que de duas a quatro mil pessoas participem dos processos seletivos.

“É um evento muito importante, porque conseguimos resolver duas questões em uma só feira: trazer emprego para a população, algo muito procurado por todos, e resolver os gargalos da nossa economia, já que muitas empresas têm dificuldades para preencherem suas vagas”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Emprega Americana será realizado na sede da Câmara Municipal – Foto: Divulgação

As vagas foram reunidas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que acompanha regularmente todas as empresas que participarão da feira. Parte dos cargos oferecidos não foi preenchida pelo posto. Confira mais detalhes sobre o evento.

Local e horário

A feira acontece neste sábado, das 9h às 15h, no prédio da câmara, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, no Jardim Miriam.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quem pode participar

As vagas de ampla concorrência serão destinadas a pessoas com 16 anos ou mais – no caso de pessoas de 16 a 18 anos, poderão atuar em funções que não prejudiquem a formação escolar e desenvolvimento físico e psíquico. No caso dos jovens aprendizes, pessoas a partir dos 14 anos podem participar. Eles serão orientados pelo CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), do Governo de São Paulo.

O que deve levar

Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecerem ao local portando documentos e currículos atualizados. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

Empresas

No total, são 45 empresas, sendo 33 com participação direta, ou seja, que estarão presentes na feira, e mais 12 que vão atuar indiretamente, com a disponibilização de vagas por meio do PAT e da empresa TGRH – veja a relação.

Vagas

Serão ofertadas mais de mil vagas em diversos ramos de atuação, como têxtil, construção, costuraria e linhas de produção. Algumas das funções oferecidas serão analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras opções disponíveis.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Toyobo do Brasil

Supermercado Crema

Cinderela Fitas

TGRH Recrutamento e Seleção

Vagas 019

People RH

Glass Casa e Glass Limpeza

Pensecom Inteligência em RH

CIEE

Senac

Alatere RH

Nova Giulen

Ameriparts

Grupo Expert Consultoria em RH

Brand Têxtil

Cardsinova

Jolitex Denim

G Force

Protdesc

Ober S/A

Têxtil Fávero

A Executiva

McDonald’s

Malhas Fênix

Vipmed

Nuova Estampa

Orsola

Móveis Junco

Centro Universitário Unisal

Anhembi Morumbi

Vitamina Popular

Mary Help

VRH Consultoria

Trevilub

Bekaert Deslee

Kronox

Toraqua Technologies

Consul Up

Glamour Joalheria

Cômodo Confecções

Vegas Card

Seti Faria RH e Consultoria

Danny Cosméticos

Casa do Construtor

Ótica Diniz

Vagas

Serão ofertadas mais de mil vagas em diversos ramos de atuação, como têxtil, construção, costuraria e linhas de produção.

Algumas das funções oferecidas serão analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras opções disponíveis.