Empreendedora moradora de Americana morre aos 31 anos, após luta contra o câncer

A empreendedora Paula Cestari, de 31 anos, moradora de Americana, morreu nesta segunda-feira (24), após lutar por mais de um ano contra um câncer metastático. Ela deixa um filho de seis anos.

A doença foi descoberta em novembro de 2021 e, desde então, Paula compartilhava a batalha em suas redes sociais. Em uma publicação no final de março, ela relatou que o câncer havia se espalhado pelo abdômen e que o tratamento dali para frente seria apenas paliativo.

Paula Cestari tinha 31 anos – Foto: Arquivo pessoal

O velório de Paula será nesta terça-feira, a partir das 7h30, no Cemitério da Saudade, no Parque Florença, em Sumaré. O sepultamento será às 11 horas no mesmo local. Nascida em Campinas, a empreendedora foi criada em Sumaré e atualmente morava em Americana.

Após concluir o ensino médio, Paula iniciou a faculdade de publicidade e marketing pela PUC-Campinas e no terceiro ano deixou o curso para fazer intercâmbio de um ano nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, em 2012, passou a trabalhar como professora de inglês e cinco anos depois, em 2017, casou-se e teve um filho, Ian.

Em maio de 2021, Paula se separou e foi morar em uma casa de fundo de quintal com o filho e dois cachorros. “Foi muito difícil, mas sobrevivi com a ajuda de amigos. Não foi fácil conciliar tudo com os cuidados do Ian que, mesmo sendo maravilhoso, educado, gentil e companheiro, não deixa de ser uma criança”, disse em entrevista ao LIBERAL em março do ano passado.

Pouco tempo depois, ela foi diagnosticada com câncer. “Divórcio, depressão, crise pesada financeira, ansiedade e então, o diagnóstico. Minha vida até parece um filme, mas por incrível que pareça, eu me sinto bem e em paz com absolutamente tudo.”

Quando Paula descobriu o câncer, um grupo de amigos fez uma vaquinha para ajuda-lá. Ela usou o dinheiro para as principais despesas do dia a dia e também para criar a Cestaris Store. “Eu pensei, não vou ver esse dinheiro acabando sem fazer nada. Vou investir em algo que possa dar certo e, pelo que tenho notado, funcionou”, declarou.