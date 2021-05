Emplacamentos de veículos novos têm queda de 19% em Americana

O emplacamento de carros novos em Americana teve queda de 19% entre março de 2020 e março de 2021 na comparação com o ano de 2019. Apesar de especialistas apontarem o recuo como sendo reflexo da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), economista ouvido pelo LIBERAL afirma que a indústria automobilística, até agora, é uma das que tem mostrado menor impacto negativo, já dando sinais de recuperação desde o meio do ano passado.

De acordo com dados do Detran-SP (Departamento Estadual de São Paulo), nos 12 primeiros meses da pandemia foram emitidos 5.049 pedidos de emplacamento de carro zero quilômetro em Americana, 1.253 a menos que em todo o ano de 2019, quando foram emplacados 6.302 veículos.

“A pandemia mexeu com a sazonalidade da indústria, de forma que alguns meses de menor volume de emplacamento, se tornaram meses com emplacamentos consideráveis. Então, esse efeito também tem que ser considerado”, afirma o economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) Campinas, Paulo Oliveira.

Movimentação de veículos na Avenida da Saudade, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O economista explica que alguns fatores como crédito, renda e a poupança da classe média alta durante a pandemia contribuem positivamente com a venda de veículos. Mas fatores como desemprego, insegurança e aumento dos preços, dado o nível do dólar e problemas de suprimentos na indústria, dificultam as vendas. “E isso também está ligado a pandemia”.

Emplacamento digital – O Detran emitiu em todo o Estado de São Paulo, entre março de 2020 e março de 2021, 764.252 registros de emplacamentos de veículos novos. Desse total, 32.218 foram atendimentos presenciais. Por conta da pandemia, o departamento passou a oferecer desde maio do ano passado o emplacamento digital.

O serviço pode ser realizado por meio dos canais digitais do órgão, contemplando todas as fases do processo: pagamento de taxa de primeiro registro, envio dos documentos, recolhimento do IPVA, impressão e download do CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – digital). Mais informações podem ser obtidas no site www.detran.sp.gov.br na aba “registro de veículo 0KM”.