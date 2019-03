Emoção toma conta da primeira sessão sem Judith Batista

A primeira sessão da Câmara de Americana sem Judith Batista (PDT) foi tomada pela emoção dos seus colegas, que foram às lágrimas durante a homenagem para a vereadora, que faleceu na última quinta-feira (28), após três anos de luta contra um câncer de mama. O filho da parlamentar, Jeferson Tondini, também esteve presente.

Um vídeo com imagens e depoimentos de Judith foi exibido logo no início da sessão desta quinta (7), relembrando sua trajetória e batalha pela vida. A vereadora Maria Giovana Fortunato (PCdoB) se emocionou ao relembrar a relação com a colega. Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“O que nos unia principalmente era a condição de mulher. As divergências que a gente podia ter aqui sempre eram superadas com uma pergunta que a Judith me fazia em todas as sessões: ‘como é que está a sua filha, sua família?’ Incrível como isso era uma coisa tão genuína dela”, contou a vereadora.

O vereador Pedro Peol (PV) foi outro que não conseguiu segurar as lágrimas. Amigo de Judith, ele visitou a parlamentar no hospital no dia 25 de fevereiro, logo após ela sofrer quatro convulsões e antes de ser transferida para o Hospital do Câncer de Barretos.

“Eu com a Judith sempre fomos muito companheiros, tivemos uma amizade muito grande que vai se perpetuar”, disse Peol.

O filho da vereadora agradeceu o reconhecimento da Casa e disse que ele e a família estão “com o coração em paz”.

“Muitos conheciam a Judith vereadora. Eu tive a honra de conhecer a Judith mãe, a Judith pai, e a Judith que colocava tudo dos outros à frente do dela”, afirmou Jeferson.

Nesta sexta-feira (8), a Câmara de Americana entrega o prêmio Mulheres Destaque do Ano em sessão solene a partir das 19h30. O presidente da Casa, Luiz da Rodaben (PP), informou que Judith será homenageada durante o evento.