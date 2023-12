Emoção marca abertura da edição 2023 da Cantata de Natal do LIBERAL

Evento tradicional do LIBERAL acontece na praça de alimentação do Shopping Welcome Center; apresentações vão até sexta

Apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai emocionou presentes na primeira noite de Cantata do LIBERAL, no Welcome Center - Foto: Claudeci Junior/Liberal

Teve início na noite desta segunda-feira (18) a edição 2023 da tradicional Cantata de Natal do LIBERAL, realizada na praça de alimentação do Shopping Welcome Center, no Bela Vista, em Americana. O evento segue até sexta.

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Americana, que misturou em seu repertório músicas eruditas e populares, algumas delas conhecidas de filmes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As composições foram escolhidas pelo maestro Guilherme Mauad, que destacou o empenho dos integrantes em aprender canções de grande dificuldade.

“Existe uma falsa ideia de que a música de concerto é da elite, e isso não é verdade. Ela é para o povo. Então, todo o conceito da orquestra, ainda mais no Natal, é para o povo”, afirmou.

Já o gestor comercial do Welcome Center, Fernando Fonseca, lembrou que esse é o 3º ano da cantata no shopping e ressaltou a importância do evento para acender o espírito natalino.

“Traz para as pessoas o verdadeiro sentido do Natal, que é de nascimento, amor, ternura, alegria, luz e paz”, disse.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Várias pessoas se emocionaram com a apresentação da Orquestra Filarmônica do Senai – Foto: Claudeci Junior/Liberal

O clima de Natal foi sentido por Eliana e Emily Alves, de 51 e 22 anos, respectivamente.

Mãe e filha foram convidadas por uma integrante da orquestra a assistir e disseram que apresentação foi inspiradora. “A gente se sente bem, acende uma ‘luzinha’ do Natal dentro de nós”, contou Eliana.

Alguns pais foram ao evento para prestigiar e torcer para os filhos. É o caso de Everaldo Teixeira, 54, e Kelly Macedo, 46, que a cada música tocada vibravam com o sucesso de Leonardo, de apenas 15 anos.

“Eles fazem algo que vem da alma deles. É surreal. É um legado que eles vão deixar”, apontou Everaldo.

Já a espanhola Mercedes Gallart, 96, se emocionou com a composição “Pavane Pour Une Infante Défunte”, de Maurice Ravel, inspirada em uma cena de uma pequena princesa dançando em uma corte espanhola.

Em lágrimas, Mercedes contou que a música fez ela se lembrar da infância, em La Coruña, quando uma orquestra militar tocava em uma praça da cidade várias canções tradicionais.

A cantata tem sequência nesta terça (19) com o Coral da Feliz Idade, da Comunidade da Família de Americana.

A apresentação contará com uma intérprete de Libras para que pessoas surdas também possam acompanhar.

Na quarta, a apresentação será do Coral Ítalo Brasileiro. Ainda se apresentam o Coral Vozes Especiais, do Instituto Pernas da Alegria, e a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste, na quinta e na sexta, respectivamente.