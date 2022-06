Emerson Royal agradece e posta foto feita com policial momentos antes de tiroteio

Vítima de uma tentativa de assalto na madrugada desta sexta-feira (3), em Americana, o jogador de futebol Emerson Royal fez um agradecimento nas redes sociais ao policial militar que impediu o roubo e trocou tiros com o ladrão.

O atleta de 23 anos postou no Instagram uma foto feita momentos antes do crime, na qual ele aparece com o militar, que estava de folga. Sobre a foto, Royal escreveu a seguinte mensagem:

Foto foi tirada a pedido do policial, que disse ser fã – Foto: Reprodução / Instagram

“Deus envia anjos à terra. Isso, a cada dia em minha vida, vem se confirmando. Esse ser humano que eu chamo de anjo arriscou a sua própria vida para salvar a minha. Eu serei eternamente grato a você. Você foi fundamental para que eu esteja aqui no dia de hoje. Obrigado, obrigado e obrigado.”

A foto foi tirada a pedido do policial, que disse ser fã de Royal, conforme relato do jogador.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Lateral-direito da Seleção Brasileira e do Tottenham, da Inglaterra, Royal cresceu em Americana e atualmente passa férias na cidade.

O caso desta sexta repercutiu internacionalmente. Na ocasião, houve pelo menos 26 disparos. Um deles atingiu as costas do assaltante, que acabou socorrido para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Mais ninguém se feriu. O criminoso tentou roubar o relógio e uma corrente do jogador.