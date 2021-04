Emenda parlamentar garante R$ 1 mi para recapeamento do asfalto

A Prefeitura de Americana conseguiu R$ 1 milhão para investir no recapeamento do asfalto. A verba, resultado de uma emenda parlamentar do deputado estadual Ataíde Teruel, foi intermediada pelo vereador Leco (Podemos).

O parlamentar esteve nesta segunda-feira (19) no gabinete do prefeito, Chico Sardelli (PV), para falar da aprovação do projeto. A prefeitura encaminhará as documentações necessárias para a liberação do recurso junto ao Governo Estadual.

O encontro foi acompanhado pelo secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e do assessor institucional Vinícius Zerbetto, que coordena o setor de convênios da Administração Municipal.

O projeto do município é que, com o recurso, seja possível realizar o recapeamento da Avenida 9 de julho, Rua Bulgária, Rua Amálio Benencase, Rua Bélgica e parte da Rua Hungria.

“A prefeitura, agora, precisa cumprir algumas etapas para a concretização da obra. Submeteremos o projeto elaborado pela Sosu ao Governo Estadual e, após a assinatura de convênio, daremos início à abertura de processo licitatório para contratação da empresa que será responsável pela execução”, disse Zerbetto.