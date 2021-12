Emenda garante mais duas novas ambulâncias para Americana

Ambulâncias custaram R$ 402 mil e entraram em operação no transporte de pacientes para hospitais e clínicas

Odir, Chico e Macris conferiram veículos - Foto: Prefeitura de Americana - Divulgação

Duas novas ambulâncias passarão a integrar a frota destinada ao transporte social da Secretaria de Saúde de Americana. Os veículos foram adquiridos por meio de uma emenda do deputado estadual Cauê Macris (PSDB), atualmente secretário da Casa Civil do Estado.

As ambulâncias custaram R$ 402 mil e entraram em operação no transporte de pacientes para hospitais e clínicas de São Paulo, Campinas, Barretos, São José do Rio Preto, Bragança Paulista, Bauru, Botucatu, dentre outros municípios. Segundo informações da Prefeitura de Americana, cerca de 3 mil pessoas são atendidas mensalmente, entre usuários e acompanhantes, pelo serviço.

Na última sexta-feira, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), pai de Cauê, conferiu as ambulâncias junto ao prefeito Chico Sardelli (PV) e ao vice Odir Demarchi (PL).